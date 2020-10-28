TCMB: Finansal istikrar için bütün araçlar kullanılacak
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TCMB: Finansal istikrar için bütün araçlar kullanılacak

28.10.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:39
TCMB: Finansal istikrar için bütün araçlar kullanılacak

Dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda...

Dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Politika faizinin yüzde 10.25 düzeyinde sabit tutulduğu, Perşembe günü düzenlenen Para Politikası Kurulu'nun toplantı özetinde, ekonomide kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanmanın, destekleyici politikalar ile güç kazandığına işaret edilerek, "Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir" denildi.

Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşmanın da sağlandığı vurgulanan özetlerde, "Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir" denildi ve eklendi:

"Finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte kredi büyümesinde gözlenen yavaşlamanın yanı sıra ağırlıklı ortalama fonlama maliyetindeki artış eğiliminin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi enflasyon görünümünü olumlu etkileyecektir. "İlave sıkılaşma adımlarının, fiyatlama davranışları, beklentiler ve enflasyon görünümü üzerindeki etkileri yakından takip edilmeye devam edilecektir."Dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilen özetlerde, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürüleceği belirtildi ve eklendi:

"Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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