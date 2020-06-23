HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TCMB-Finansal hizmetler güveni Haziran'da yüzde 1.9 yükseldi

Finansal hizmetler güven endeksi, Haziran'da aylık bazda yüzde 1.9 yükselerek 146.7 düzeyine çıktı.

TCMB-Finansal hizmetler güveni Haziran'da yüzde 1.9 yükseldi
23.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:13

Finansal hizmetler güven endeksi, Haziran'da aylık bazda yüzde 1.9 yükselerek 146.7 düzeyine çıktı.

Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, son üç aydaki iş durumu endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi endeksi azalış yönünde etkiledi.

Açıklamada, "İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görülmektedir" denildi.Buna göre, son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam etti.Sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)""66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde 

aylık bazda sırasıyla 1.6, 12.3 ve 10 puan artış oldu. (Grafik) 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Ekonomi
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Ekonomi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor Ekonomi
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Ekonomi
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi Ekonomi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti Ekonomi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Volkan Bozkır Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Malcolm Thomas Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: TCMB-Finansal hizmetler güveni Haziran'da yüzde 1.9 yükseldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 15:17:50. #1.14#
title