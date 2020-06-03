TCMB-Finans dışı firmaların döviz açığı 907 milyon dolar arttı Finansal kesim dışındaki firmaların, döviz pozisyonu açığı Mart ayında 907 milyon dolar arttı.

Finansal kesim dışındaki firmaların, döviz pozisyonu açığı Mart ayında 907 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Mart döneminde finansal kesim dışı firmaların döviz varlıkları, Şubat dönemine göre 476 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 431 milyon dolar arttı.

Böylece, finansal kesim dışı firmaların net döviz pozisyonu açığı, Mart döneminde, Şubat dönemine göre 907 milyon dolar artışla 171 milyar 271 milyon dolara yükseldi.Mart dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları 1.280 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 539 milyon dolar ve 157 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 476 dolar azaldı.Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre ithalat borçları 343 milyon dolar azalırken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 79 milyon dolar ve 695 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 431 milyon dolar yükseldi.Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat dönemine göre 1 milyar 551 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 472 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 5 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 357 milyon dolar arttı.Buna göre, Mart döneminde kısa vadeli varlıklar 108 milyar 87 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler de 99 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası da, Şubat 2020 dönemine göre 2 milyar 179 milyon dolar azalarak 8 milyar 533 milyon dolara geriledi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde oldu. (Grafik)

Kaynak: DHA