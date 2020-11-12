TCMB: FAST ile para transferleri saniyeler içinde yapılacak
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TCMB: FAST ile para transferleri saniyeler içinde yapılacak

12.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:11
TCMB: FAST ile para transferleri saniyeler içinde yapılacak

Merkez Bankası (TCMB) yeni hazırlanan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi ile farklı bankalardaki hesaplar arasındaki para transferlerin "saniyeler içinde ve 7 gün 24 saat" yapılabileğini duyurdu.

Merkez Bankası (TCMB) yeni hazırlanan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi ile farklı bankalardaki hesaplar arasındaki para transferlerin "saniyeler içinde ve 7 gün 24 saat" yapılabileğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB'nin yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığı vurgulandı ve "FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir" denildi.

FAST Sisteminin, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde kullanımına açılmasının planlanlandığı belirtilen açıklamada, "Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir" denildi ve şöyle devam edildi:

"FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır."Böylece, TCMB'nin Ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır."Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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