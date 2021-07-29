TCMB enflasyon raporu! Son dakika Temmuz 2021 enflasyon tahmini! Merkez bankası enflasyon raporu!

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 3. Enflasyon Raporu'nu açıklıyor. Kavcıoğlu umut veren sözler sarf ederek, "Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor." açıklamalarına yer verildi. İşte, TCMB enflasyon raporu! Son dakika Temmuz 2021 enflasyon tahmini! Merkez bankası enflasyon raporu başlıklarına dair merak edilenler!

TCMB enflasyon raporu! Son dakika Temmuz 2021 enflasyon tahmini! Merkez bankası enflasyon raporu! başlıkları araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin sunum yapıyor. Bu sırada Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1 olarak yukarı yönlü güncelledi.

2021 TEMMUZ TCMB ENFLASYON RAPORU!

TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü. Kavcıoğlu sözlerinde umut veren bir mesaj yayımlayarak, "Yüksek frekanslı veriler büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor." sözlerine yer verdi.

MERKEZ BANKASI'NDAN GÜNCELLEME



Merkez Bankası'ndan yapılan son değerlendiremeye göre ise 2021 yıl sonu için 12,2 olan enflasyon tahmini yüzde 14,1 olarak güncellendi. Merkez Bankası, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 olan enflasyon tahmini yüzde 7,8 olarak revize etti, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak korudu.