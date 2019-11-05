TCMB: Ekimde enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı
Merkez Bankası, Ekim ayında tüketici fiyatları enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal gruplarının öne çıktığını yıllık enflasyonun enerji dışındaki tüm ana gruplarda düşüş kaydettiğini bildirdi.
05.11.2019 10:18
Merkez Bankası, Ekim ayında tüketici fiyatları enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal gruplarının öne çıktığını yıllık enflasyonun enerji dışındaki tüm ana gruplarda düşüş kaydettiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com