TCMB: Ekimde enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı

Merkez Bankası, Ekim ayında tüketici fiyatları enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal gruplarının öne çıktığını yıllık enflasyonun enerji dışındaki tüm ana gruplarda düşüş kaydettiğini bildirdi.

05.11.2019 10:18
TCMB: Ekimde enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı

Merkez Bankası, Ekim ayında tüketici fiyatları enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal gruplarının öne çıktığını yıllık enflasyonun enerji dışındaki tüm ana gruplarda düşüş kaydettiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et