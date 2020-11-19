TCMB: "Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir."
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TCMB: "Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir."

19.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:06
TCMB:

TCMB: "Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

TCMB: "Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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