TCMB: "Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir."
19.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:06
TCMB: "Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.
TCMB: "Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu