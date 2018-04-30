Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 3 Milyar 85 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 3 milyar 85 milyon dolar oldu.

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 3 Milyar 85 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 3 milyar 85 milyon dolar oldu.


TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 250 milyon 5 bin dolar olurken, ihaleye 3 milyar 85 milyon dolarlık teklif geldi.


İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,75, TL için yüzde 13,50 olarak ilan edilmişti.

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