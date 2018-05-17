Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 20 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 20 milyon dolar oldu.



TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 20 milyon dolar olurken, ihaleye 20 milyon dolarlık teklif geldi.



İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,75, TL için yüzde 13,50 olarak ilan edilmişti.