Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 200 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 200 milyon dolar oldu.



TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 249 milyon 995 bin dolar olurken, ihaleye 2 milyar 200 milyon dolarlık teklif geldi.





İhalede faiz oranı, dolar için yüzde 1,25, TL için yüzde 12,25 olarak ilan edilmişti.