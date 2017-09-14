Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 180 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 180 milyon dolar oldu.



TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 250 milyon 10 bin dolar olurken, ihaleye 2 milyar 180 milyon dolarlık teklif geldi.



İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,25, TL için yüzde 12,25 olarak ilan edilmişti.