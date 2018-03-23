Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 185 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 185 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 185 milyon dolar olurken, ihaleye 185 milyon dolarlık teklif geldi.



İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1,75, TL için yüzde 12,75 olarak ilan edilmişti.