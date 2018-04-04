Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 793 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 793 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 250 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 793 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1,75, TL için yüzde 12,75 olarak ilan edilmişti.