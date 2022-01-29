TCMB Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin amacı; "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Denetim Genel Müdürlüğü'nün teşkilatını, görevlerini ve yetkilerini, denetim elemanlarının niteliklerini, çalışma usulünü ve esaslarını düzenlemek" olarak belirlendi.

Yönetmeliğin; Tcmb'nin denetim faaliyetini, denetim elemanları ile ilgili hususları ve denetlenenlerin sorumluluklarını kapsadığı bildirildi.

Yönetmelikte, "Teşkilatın Görev ve Yetkileri"; "Genel Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları"; "Denetim Elemanları"; "Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmeleri"; "Denetim Planları", "İç Denetim Faaliyeti"; "Soruşturma Faaliyeti"; "Dış Denetim Faaliyeti"; "İnceleme ve Danışmanlık Faaliyeti"; "Müşterek ve Çeşitli Hükümler" ile "Son Hükümler" gibi başlıklar yer aldı.

Yayımlanan yönetmelik kapsamında 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB Denetim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.