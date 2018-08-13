Tcmb'den Zorunlu Karşılık Oranlarına İndirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), yabancı para diğer yükümlülükler için 1, 2 ve 3 yıla kadar vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik

sağlanması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiği bildirildi.

Açıklamada, yabancı para diğer yükümlülükler için belirlenen vadelerde zorunlu karşılık oranlarının 400 baz puan indirildiği kaydedildi.

Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanının yüzde 8'e çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD

dolarının yanı sıra avro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir.

Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır."

Açıklamada, belirtilen 1, 2 ve 3 yıla kadar vadelerde, mevcut zorunlu karşılık oranları ve yeni zorunlu karşılık oranları şöyle: