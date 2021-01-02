TCMB'den yeni tebliğ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25, alacağın tahsili masrafları için...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385 Türk lirası olarak tespit edildi.

TCMB'nin Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları için Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385 Türk lirası olarak tespit edildi.

Belirlenen bu oran ve tutar, 1 Ocak 2021 tarihiden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt