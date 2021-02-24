TCMB'den Türk lirası zorunlu karşılık oranları artırımına ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesinde yapılan değişikliklerle Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 25 milyar TL artmasının, döviz ve altın cinsinden toplam zorunlu karşılık tesislerinin ise 500 milyon dolar azalmasının...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesinde yapılan değişikliklerle Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 25 milyar TL artmasının, döviz ve altın cinsinden toplam zorunlu karşılık tesislerinin ise 500 milyon dolar azalmasının öngörüldüğünü bildirdi.

TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin yapılan açıklamada, bankanın, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gittiği ifade edildi.

Bu yıla ilişkin Para ve Kur Politikası metninde, zorunlu karşılık oranlarının fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda sade bir çerçevede parasal duruşu ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyici bir araç olarak kullanılacağının belirtildiği anımsatılan açıklamada, "Bu çerçevede; Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde ve yükümlülük türlerinde 200 baz puan artırılmasına, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 20'den yüzde 15'e çekilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının kalan dilimler için aynı seviyede kalması halinde, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 25 milyar lira artması, döviz ve altın cinsinden toplam zorunlu karşılık tesislerinin de 500 milyon dolar azalmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Bunlara ek olarak Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranının da 150 baz puan artırılarak yüzde 13,5 düzeyinde belirlendiği vurgulanan açıklamada, söz konusu değişikliklerin, tesisi 5 Mart 2021'de başlayacak 19 Şubat 2021 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu