TCMB'den repo ihalesi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 31 Aralık vadeli ve 76 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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