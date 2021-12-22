TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 38 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 37 milyar 999 milyon 999 bin 966 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 37 milyar 999 milyon 999 bin 966 lira verdi.
İhaleye 126 milyar 205 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 14 olurken, bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.
TCMB'den döviz tevdiat hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşüme destek açıklaması Açıklaması
Döviz tevdiat hesaplarının TL vadeli mevduata dönüşümü halinde vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak fark TCMB tarafından karşılanacak
TCMB: "Döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine...
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri