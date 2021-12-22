TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 38 milyar lira verdi - Haberler Ekonomi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 38 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 38 milyar lira verdi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 37 milyar 999 milyon 999 bin 966 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 37 milyar 999 milyon 999 bin 966 lira verdi.

İhaleye 126 milyar 205 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 14 olurken, bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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