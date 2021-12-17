TCMB'den repo ihalesi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 24 Aralık vadeli ve 83 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü.
TCMB: "Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci...
Son dakika haberleri: TCMB: "Kurul, arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir."
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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