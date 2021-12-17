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TCMB'den repo ihalesi

TCMB'den repo ihalesi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 24 Aralık vadeli ve 83 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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