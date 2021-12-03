TCMB'den repo ihalesi
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 10 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 10 Aralık vadeli ve 64 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı, piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye...
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda."
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz."
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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