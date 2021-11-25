TCMB'den repo ihalesi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 2 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 2 Aralık vadeli ve 68 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.
TCMB: "Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu...
TCMB: "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir."
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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