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TCMB'den repo ihalesi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 1 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 1 Aralık vadeli ve 29 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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