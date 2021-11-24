TCMB'den repo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 1 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 1 Aralık vadeli ve 29 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
TCMB: "Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu...
TCMB: "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir."
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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri