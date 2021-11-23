TCMB'den repo ihalesi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 30 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 30 Kasım vadeli ve 37 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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