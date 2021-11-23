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TCMB'den repo ihalesi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 30 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 30 Kasım vadeli ve 37 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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