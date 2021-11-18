TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 25 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 25 Kasım vadeli ve 72 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?