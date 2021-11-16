TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 30 milyar lira verdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 30 milyar lira verdi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 30 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 29 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 29 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.

İhaleye 81 milyar 55 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Bakan Yanık engelli vatandaşlarla ilgili güzel haberi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak

Bakan Yanık engelli vatandaşlarla ilgili güzel haberi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title