TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 67 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 66 milyar 999 milyon 999 bin 979 lira verdi.

İhaleye 166 milyar 910 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.