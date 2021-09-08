TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 69 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 68 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.