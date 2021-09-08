TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 69 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 69 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 69 milyar lira verdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 68 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 68 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

İhaleye 160 milyar 890 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 69 milyar lira verdi - Haberler Ekonomi
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