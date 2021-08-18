TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 961 lira verdi.