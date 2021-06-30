TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 67 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 67 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 67 milyar lira verdi
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 66 milyar 999 milyon 999 bin 975 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 66 milyar 999 milyon 999 bin 975 lira verdi.

İhaleye 149 milyar 430 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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