TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 68 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 67 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.