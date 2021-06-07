TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 68 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 68 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 68 milyar lira verdi
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 67 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 67 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.

İhaleye 148 milyar 550 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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