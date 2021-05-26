TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 90 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 89 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 89 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.
İhaleye 187 milyar 350 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip