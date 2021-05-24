TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 55 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 54 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.