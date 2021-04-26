TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 49 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 48 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.