TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 72 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 71 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.