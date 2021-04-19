TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 40 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 39 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.