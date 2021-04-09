TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 73 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 72 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.