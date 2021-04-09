TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 73 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 73 milyar lira verdi

Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 73 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 72 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 72 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

İhaleye 138 milyar 930 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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