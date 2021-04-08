TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 70 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.