TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 75 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 74 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.