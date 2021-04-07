TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 75 milyar lira verdi
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 74 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 74 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.
İhaleye 157 milyar 270 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip