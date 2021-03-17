TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 51 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 50 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.