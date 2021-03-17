TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 51 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 51 milyar lira verdi

17.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:04
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 51 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 50 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 50 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

İhaleye 134 milyar 170 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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