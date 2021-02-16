TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 41 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 40 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.