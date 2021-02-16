TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 41 milyar lira verdi
16.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:13
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 40 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 40 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.
İhaleye 116 milyar 350 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk