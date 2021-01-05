TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 50 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 50 milyar lira verdi

05.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:06
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 50 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

İhaleye 84 milyar 990 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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