TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 50 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.