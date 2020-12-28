TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 58 milyar lira verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 58 milyar lira verdi

28.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:04
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 58 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 57 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 57 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

İhaleye 109 milyar 390 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Hatice Şendil Furkan Palalı Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Ömer Bayram Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Elazığ İntihar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 58 milyar lira verdi | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:09:02. #1.14#
title