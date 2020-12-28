TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 58 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 57 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.