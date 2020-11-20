TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.