TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi

20.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:08
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhaleye 16 milyar 850 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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