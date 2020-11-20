TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi
20.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:08
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
İhaleye 16 milyar 850 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan