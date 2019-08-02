TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 ve 9 Ağustos vadeli iki adet repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 8 Ağustos vadeli 20 milyar lira ve 9 Ağustos vadeli 18 milyar lira tutarında iki adet miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Kaynak: AA