TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 ve 9 Ağustos vadeli iki adet repo ihalesi açtı.

2.08.2019 11:11
TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 ve 9 Ağustos vadeli iki adet repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 8 Ağustos vadeli 20 milyar lira ve 9 Ağustos vadeli 18 milyar lira tutarında iki adet miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Kaynak: AA
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