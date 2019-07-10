TCMB'den repo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 17 Temmuz vadeli ve 18 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Kaynak: AA
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