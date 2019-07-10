TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 17 Temmuz vadeli ve 18 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Kaynak: AA
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