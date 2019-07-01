TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 8 Temmuz vadeli ve 11 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Kaynak: AA
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