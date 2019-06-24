TCMB'den repo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 1 Temmuz vadeli ve 14 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Kaynak: AA
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