Tcmb'den Repo İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 8 Haziran vadeli ve 29 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Merkez Bankası, 12 Ocak 2017'den bu yana bir hafta vadeli repo ihalesi düzenlemiyordu.

TCMB, 28 Mayıs 2018'de yaptığı açıklamada, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlandığını belirterek, uygulamaya 1 Haziran 2018'de başlanacağını duyurmuştu.

Açıklamada, ayrıca, para politikasının yeni operasyonel çerçevesi kapsamında, fonlamanın haftalık vadeye kaydırılması için bir haftalık geçiş sürecinin öngörüldüğü kaydedilerek, "Bu süreçte ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut para politikası duruşuyla uyumlu gerçekleşmesi amacıyla 7 Haziran 2018'e kadar (dahil) gecelik borç verme ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranları yüzde 16,5 olarak uygulanacaktır." denilmişti.

Geçiş süreci sonrasında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağının belirtildiği açıklamada, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceği vurgulanmıştı.