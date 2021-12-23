TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 116 milyar lira verdi - Haberler Ekonomi
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TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 116 milyar lira verdi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 116 milyar lira verdi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 ve 30 Aralık vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 39 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira ve 75 milyar 999 milyon 999 bin 957 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 ve 30 Aralık vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 39 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira ve 75 milyar 999 milyon 999 bin 957 lira verdi.

İhalelere 264 milyar 455 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 14, bileşik faiz ise 15,01 seviyesinde gerçekleşti.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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